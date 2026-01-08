UNWRA Genel Komiseri Lazzarini: Türkiye Ateşkesin Sağlanmasında 'Önemli Rol' Üstlendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Türkiye ziyaretinde Gazze ve bölgedeki insani durumu değerlendirdi. Lazzarini, açıklamalarını İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilat Binasında yaptı.

Gazze'de insani tablo "son derece vahim"

Lazzarini, İsrail ile Gazze arasındaki kırılgan ateşkesin üçüncü ayında olduğunu belirterek, "Bu ateşkesin nasıl kalıcı hale getirilebileceği ve ikinci aşamaya nasıl geçilebileceği konusunda birçok görüşme yürütülmektedir. Ancak bu süreç devam ederken Gazze’deki halkın durumu son derece vahim olmayı sürdürmektedir" dedi. Ayrıca sert kış koşullarının, neredeyse her şeyini kaybetmiş insanların acılarını ve yoksunluklarını daha da ağırlaştırdığını vurguladı.

UNWRA'nın sahadaki yükü ve hizmetleri

Lazzarini, UNWRA’nın BM içinde özgün bir rol üstlendiğini ve Filistinli mültecilere kamusal nitelikte hizmet sunduğunu söyledi. Gazze’de halen 12 bin UNWRA personelinin aktif görev yaptığını, bu personelin her gün 10 ila 13 bin arasında birinci basamak sağlık hizmeti sunduğunu belirtti. Ayrıca UNWRA’nın "1 milyondan fazla insanın temiz suya erişimini sağlamaya devam ettiğini", atık yönetimi ve aşılama kampanyalarına destek verdiklerini aktardı.

Lazzarini, 1 Ocak’tan bu yana 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesinin engellendiğine dikkat çekti ve UNWRA faaliyetlerinin durması halinde Gazze ve Batı Şeria’da büyük boşluk oluşacağını söyledi.

Türkiye'nin rolü: "Sesini çıkardı ve yardım etti"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Lazzarini, "Ateşkesin elde edilmesi ile ilgili olarak Türkiye diğer ülkelerle birlikte çok önemli rol oynadı. Sesini çıkardı ve yardım etti" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin hem hizmetlerin önemine dikkat çekerek hem de siyasi olarak sürece müdahil olduğunu belirten Lazzarini, Türkiye’yi "çok güçlü destekçi rolü" üstlenen bir ülke olarak nitelendirdi ve diğer ülkelerin de benzer bir yaklaşım sergilemesini umduğunu söyledi.

Saldırılar, kayıplar ve uluslararası hukuka vurgu

Lazzarini, savaşın "son derece acımasız" olduğunu vurgulayarak, "Son yıllarda, neredeyse canlı yayınlanır gibi, kitlesel katliamların, yıkımın ve zorla yerinden etmenin yaşandığı bir savaşa tanıklık ettik" dedi. UNWRA'nın personeline yönelik ağır kayıtlara da değinerek, "380’den fazla çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir; bu Birleşmiş Milletler tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur" ifadesini kullandı.

Ayrıca Lazzarini, tesislerin yüzde 80’inden fazlasının zarar gördüğünü veya yıkıldığını, Birleşmiş Milletler sığınaklarında korunmaya çalışan yüzlerce insanın öldüğünü ve personelin gözaltı, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını aktardı. Ajansın karşılaştığı dezenformasyon kampanyaları, siyasi yasa koyma girişimleri ve hukuki davalara da dikkat çekti. Lazzarini, uluslararası hukukun sistematik ihlalinin insancıl hukuku işlevsiz hâle getirebileceğini ve Gazze için bir "istisna" kabul edilemeyeceğini belirtti; bu yüzden güçlü bir duruşun gerekli olduğunu, bunun da büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Kısıtlamaların insani sonuçları

1 Ocak’tan itibaren 30’dan fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerinin engellenmesinin yaratacağı etkilerin zamanla daha belirgin olacağını söyleyen Lazzarini, "Bu durumun etkileri zamanla daha net görülecektir; ancak sağlık, temiz su, barınma ve eğitim alanlarında ciddi sonuçlar doğuracağı açıktır" değerlendirmesinde bulundu. UNWRA’ya yönelik kısıtlamalara ve 37 uluslararası STK’nın engellenmesine dikkat çekerek, bunun insani müdahaleye ağır darbe vurduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Lazzarini, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

