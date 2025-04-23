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Uraloğlu, 23 Nisan'da Ücretsiz Ulaşım Müjdesi Verdi

Bakan Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:14
Uraloğlu, 23 Nisan'da Ücretsiz Ulaşım Müjdesi Verdi

Bakan Uraloğlu'ndan Ücretsiz Ulaşım Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul'da Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ücretsiz Ulaşım Sevinci

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye genelindeki kent içi raylı sistemlerde ücretsiz ulaşımın sağlanacağını belirtti. Uraloğlu, "Karar doğrultusunda İstanbul'daki tüm hatlarımız, Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN, bu anlamlı günde ücretsiz olacak." şeklinde konuştu.

Çocukların Bayramı Kutlandı

Bakan Uraloğlu, başta Türkiye'nin geleceği olan çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bu hatlarımız herkes için hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." dedi.

23 Nisan'da, bu ücretsiz ulaşım hizmetlerinden yararlanarak bayram coşkusunu yaşamak için vatandaşlar, raylı sistemleri tercih edebilirler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet verdiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet verdiğini bildirdi.

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