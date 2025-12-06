Uraloğlu: Erzurum’da Kırık, Dallıkavak ve Kop Tünellerinde 2027 Hedefi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Erzurum Yatırımlarını Değerlendirdi

Erzurum’un ben de ayrı bir yeri vardır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Kırık ve Dallıkavak tünelleri ile Kop tüneli inşaatlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Uraloğlu, ziyaretinde kendisine eşlik eden milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile vatandaşlarla buluştu.

Bakan Uraloğlu, Erzurum’da 5,5 yıl görev yaptığını hatırlatarak suyununu içtiklerini, ekmeğini yediklerini ve hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti. Uraloğlu, Erzurum’un kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kırık ve Dallıkavak tünellerinde zorlu süreç

Kırık Tüneli ile ilgili olarak Uraloğlu, tünelin 7 bin yüz metre uzunluğunda olduğunu; yaklaşık 6 bin 500 metrelik kısmının bitirildiğini, kalan işin 600–650, 680 metre civarında olduğunu söyledi. Çalışmanın Türkiye’nin en zor tünellerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, tünelde çıkan suyun 70 bin nüfuslu bir şehre yetecek miktarda olduğunu belirtti ve hedefin tüneli 2027 yılında hizmete açmak olduğunu açıkladı.

Dallıkavak geçişini bypass edecek olan Kavak tünelinin 3 bin 500 beş metre uzunluğunda olduğunun altını çizen Uraloğlu, tüneldeki küçük problemler ve kış şartları nedeniyle tamamlanmanın önümüzdeki yılın ilk yarısına kaldığını, herhangi bir engel görünmediğini kaydetti. Ayrıca güzergah tamamlandığında Erzurum'dan Karadeniz'e 196 kilometre ile 1-1,5 saat içinde ulaşılabileceğini söyledi. Bu projelerin sadece Erzurum değil, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere bölge ve uluslararası koridorlar için de önem taşıdığını vurguladı.

Kop tüneli ve tarihi İpek Yolu bağlantısı

Kop tünelinin 6 bin 900 metre olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bunun tamamlandığında Trabzon ile Erzurum gibi iki büyükşehir arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini söyledi. Tünel çalışmalarının önümüzdeki yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini; sarkma olsa bile 2027 yılı içinde tamamlanmasının amaçlandığını dile getirdi. Uraloğlu ayrıca güzergahın tarihi İpek Yolu üzerinde olduğunu vurguladı.

Demiryolu ve hızlı tren projeleri

Bakan, mevcut demiryolunun rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek yüksek hızlı tren projesinden vazgeçilmediğini, projenin gelecek yıl proje aşamasının tamamlanacağını söyledi. Kars üzerinden Gürcistan bağlantısı (BTK) ve Iğdır eksenleriyle demiryolu entegrasyonlarına değinen Uraloğlu, söz konusu projelerin yalnızca bölgesel değil, uluslararası ve küresel önem taşıdığını ifade etti.

Raylı sistem değerlendirmesi

Erzurum için konuşulan hafif raylı sistem ve tramvay projelerine ilişkin Uraloğlu, projenin planlamasının tamamlandığını ancak işletme aşamasının ciddi bir maliyet ve organizasyon yükü getireceğini belirtti. Şehir nüfusunun ve yolcu hacminin işletme yükünü karşılayacak düzeyde değerlendirilmesi gerektiğini, yanlış zamanda hayata geçirilmesi halinde işletme sıkıntısı yaşanabileceğini söyledi. Konunun takipçisi olunacağı mesajını verdi.

Havalimanı, sisle mücadele ve uçuş trafiği

Erzurum Havalimanı'nda bakım ve tamirat çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, havalimanında haftada 178 uçuş olduğunu, günde 20'nin üzerinde uçuş gerçekleştiğini kaydetti. Sisli hava koşullarında iniş sorunu yaşandığını, kurulan yeni sistemle pilotun 200 metre görüş sağladığında inebildiğini ve bu sayede sis kaynaklı iniş sorunlarının büyük oranda giderildiğini aktardı. Pilotların sertifikasyon süreçlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Uçak biletleri ve fiyat düzenlemeleri

Bilet fiyatlarıyla ilgili olarak bakanlığın resmi fiyat belirleme yetkisi olmadığını belirten Uraloğlu, buna rağmen havayolu işletmecileriyle yapılan görüşmeler sonucu bir düzenleme getirildiğini açıkladı. Buna göre uçaktaki koltukların yüzde 70'ine yakın bölümünün belirlenen rakam civarında satılması; bu yüzde yetmişlik kısmın ortalama örneğinde 3 bin 300 lira civarında tutarlarla planlandığını söyledi. Yüzde otuzu aşan bölüm için yaklaşık 5 bin 300 lira seviyesinde bir üst sınır konduğunu ve bu sınırların üzerinde bilet satılmasına izin verilmediğini belirtti. Acil durumlarda daha yüksek ücretlerle karşılaşılabileceğini, ancak vaktiniz varsa biletleri erken alarak daha uygun fiyat yakalanabileceğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, yıl başından itibaren Erzurum çıkışlı bilet ortalamalarına ilişkin rakamlar da paylaştı: Erzurum-İstanbul ortalaması 2 bin 650 lira, Erzurum-Sabiha Gökçen ortalaması 2 bin 400 lira. Ayrıca önümüzdeki hafta cuma için Erzurum-Sabiha Gökçen örneğinde 1.250 lira, Erzurum-Ankara için bir gün sonra 1.050 lira seviyelerinde fiyat örnekleri verdi ve yıllık ortalama bilet fiyatının 2 bin 300 lira civarında olduğunu kaydetti.

Sözlerini yeni terminal binası ve diğer yatırımların değerlendirmesinin devam edeceğini belirterek tamamlayan Uraloğlu, Erzurum yatırımlarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARETİNDE ERZURUM – RİZE KARAYOLU ÜZERİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KIRIK VE DALLIKAVAK TÜNELLERİ, ERZURUM – BAYBURT KARAYOLU ÜZERİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KOP TÜNELİ İNŞAATLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.