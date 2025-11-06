Uraloğlu: Karayollarında 32 bin 845 Levha Kaldırıldı — 20 bin 55’i Hız Levhası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 'trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesini yürüteceklerini vurguladı.

Çalışma Detayları

Bakan, birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaların 31 Ağustos tarihinde tamamlandığını ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdıklarını bildirdi.

392 adet meskun mahali daraltırken 842’sini ise kaldırdıklarını; hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdıklarını aktardı.

427 adet kurp ve 108 kavşakta hız sınırını değiştirdiklerini, 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdıklarını ve 1.058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdıklarını söyledi.

Ayrıca 875 adet hız sınırlaması sonu levhası eklediklerini, 138 adet refüj aralığını kapattıklarını belirtti. Bu çalışmalarda 11 bin 258’ hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık’ta tamamlayacaklarını ve birinci öncelikli yollar ile birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 20 bin 55’i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU