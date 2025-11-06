Uraloğlu: Karayollarında 32 bin 845 Levha Kaldırıldı — 20 bin 55’i Hız Levhası

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hız levhaları dahil olmak üzere toplam 32 bin 845 levhanın kaldırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:39
Uraloğlu: Karayollarında 32 bin 845 Levha Kaldırıldı — 20 bin 55’i Hız Levhası

Uraloğlu: Karayollarında 32 bin 845 Levha Kaldırıldı — 20 bin 55’i Hız Levhası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 'trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesini yürüteceklerini vurguladı.

Çalışma Detayları

Bakan, birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaların 31 Ağustos tarihinde tamamlandığını ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdıklarını bildirdi.

392 adet meskun mahali daraltırken 842’sini ise kaldırdıklarını; hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdıklarını aktardı.

427 adet kurp ve 108 kavşakta hız sınırını değiştirdiklerini, 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdıklarını ve 1.058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdıklarını söyledi.

Ayrıca 875 adet hız sınırlaması sonu levhası eklediklerini, 138 adet refüj aralığını kapattıklarını belirtti. Bu çalışmalarda 11 bin 258’ hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık’ta tamamlayacaklarını ve birinci öncelikli yollar ile birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 20 bin 55’i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

ÜLKE GENELİNDE KARAYOLLARINDA HIZ SINIRINI BELİRLEYEN İŞARETLEMELERDE SADELEŞTİRMEYE GİDİLMESİ...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek