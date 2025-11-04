Uraloğlu: Trabzon’a Sürdürülebilir Ulaşım ve 10 Milyon Yolcu Kapasiteli Yeni Havalimanı

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:26
Uraloğlu: Şehirlerin ulaşım planlarına büyük önem veriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında düzenlenen konferansın açılış konuşmasında şehir içi ulaşımın önemine vurgu yaptı. Konferansa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Türkiye'de kentleşme ve yeni ihtiyaçlar

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2007'de nüfusun %70'i illerde yaşarken; bugün yaklaşık 86 milyon olan nüfusun %93,4'ü il ve ilçelerde yaşıyor. Uraloğlu, bu hızlı kentleşmenin yalnızca konut ihtiyacı doğurmadığını; ulaşım, sağlık, eğitim gibi alanlarda da yeni ve sürdürülebilir çözümler gerektirdiğini belirtti.

SKUp Türkiye ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri

Bakan Uraloğlu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında önemli projelere imza atıldığını ifade ederek, SKUp Türkiye'nin kentlerin yaşam kalitesini artıran ve ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlayan stratejik bir dönüşüm aracı olduğunu söyledi. Cumhuriyet tarihindeki yatırımlarla ülkenin ulaştırma altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını vurguladı.

Şehir içi çözümler ve entegrasyon

Uraloğlu, kent içi ulaşımda dijital dönüşüm ve düşük emisyonlu çözümlere ağırlık verildiğini belirtti. Toplu taşımaya öncelik veren, enerji verimliliği yüksek, kapsayıcı ulaşım politikalarıyla; trafik sıkışıklığının azaltılması, karbon salımının düşürülmesi ve bisiklet-yaya altyapılarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Trabzon için somut projeler

Trabzon özelinde, Uraloğlu planın kentte toplu taşıma ağlarını güçlendireceğini, yaya ve bisiklet yollarını yaygınlaştıracağını, trafik akışını optimize edeceğini ve dijital akıllı ulaşım sistemlerini entegre edeceğini belirtti. Hazırlanan planların hem yerel hem de üst ölçekli çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflere hizmet edeceği ifade edildi.

Yeni havalimanı ve raylı sistem yatırımı

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edileceğini açıkladı. Ayrıca, Akçaabat’tan Yomra Merkeze uzanan yaklaşık 32 kilometrelik ve 31 istasyon içeren kent içi raylı sistem projesinin hayata geçirileceğini; bu hattın toplu taşımayı merkezine alarak karbon ayak izini minimize edeceğini belirtti.

AB işbirliği ve finansman

Uraloğlu, projelerde Avrupa Birliği hibeleri ve IPA Fonları desteğinin kullanıldığını, Türkiye-AB Mali İşbirliği ile ulaştırma yatırımlarının desteklendiğini söyledi. Ayrıca, ülke politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması hedefleriyle uyumlu olarak şekillendirildiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile kentin daha yeşil, erişilebilir ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşmasının amaçlandığını belirtti.

