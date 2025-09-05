Uraloğlu: Yeni Anayasa Türkiye'nin Yol Haritası Olacak — Bartın Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bartın'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bartın Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Nurtaç Arslan tarafından karşılandı ve şeref defterini imzaladı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partililerle bir araya geldi.

Konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla milletin her ferdine dokunmayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini söyleyen Uraloğlu, bu yıl saha çalışmalarını "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temasıyla yürüttüklerini aktardı. Kapısını çalmadıkları hane, selam vermedikleri esnaf, dinlemedikleri bir yürek kalmayana dek bu buluşmaların süreceğini ifade etti.

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını anımsatan Uraloğlu, "Vesayetin zincirlerini tek tek kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz" dedi. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunmaya kadar attıkları adımlarla milletin refahının yükseldiğini vurguladı.

"Yol, hastane yaparken, eğitim ve enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli ve milli savunma imkanlarımızı geliştirirken..." ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine işaret eden Uraloğlu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun temel hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, dış politikada Türkiye'nin sözü dinlenen ve etkili bir ülke haline geldiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan adımların mazlumların sesi olduğunu belirtti. Gazze'deki saldırıları kınayan Uraloğlu, Türkiye'nin diplomasi, saha ve insani yardımlarla Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Uraloğlu, "Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı" dedi. Terörün ülkeye 2 trilyon dolarlık ağır maliyet yüklediğini, bugün gayrisafi yurtiçi hasılanın 1,4 trilyon dolar olduğunu hatırlattı ve bu karanlık defteri kapatacaklarını söyledi.

Yeni anayasa konusuna da değinen Uraloğlu, millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasanın şart olduğunu belirterek, "Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan bu yeni anayasa, Türkiye'nin inşallah bundan sonrası için yol haritası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan, terörden beslenen bazı kesimlerin süreci baltalamaya çalıştığını, ancak milletin birliği ve huzuru için atılan adımlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bartın, Ulus, Karabük ve Kastamonu'da yaşanan orman yangınlarında kahraman ekiplerin mücadelesine gölge düşürmeye yönelik dezenformasyonlara da tepki gösterdi.

Bartın'a yapılan yatırımları aktaran Uraloğlu, son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanında 37,1 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yolun bugün 85 kilometre'ye, sıcak asfaltın ise 70 kilometre'ye çıktığını söyledi. Bartın-Kurucaşile-Cide, Devrek-Zonguldak ayrımı, Çaycuma-Bartın ve diğer önemli karayolu projelerinin tamamlandığını vurguladı.

Uraloğlu, Filyos Limanı ve bölgesel lojistik bağlantılara da dikkat çekerek, Kaynarca-Karasu demiryolu hattı ve Karasu–Bartın hattı proje çalışmalarının sürdüğünü; bu sayede Karadeniz havzasından gelecek yüklerin Anadolu'ya taşınarak İstanbul Boğazı trafiğinin rahatlatılacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Uraloğlu, "Başımız dik, alnımız açık" diyerek sürecin Cumhurbaşkanı liderliğinde kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. İl Başkanlığındaki programda Uraloğlu'na AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ile AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bartın Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, valilik girişinde Vali Nurtaç Arslan (solda) tarafından karşılandı.