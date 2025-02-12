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Ürdün Başbakanı: Filistinli Göçmenlere Karşı Net Tutum

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve ülkelerinde iskan edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:39
Ürdün Başbakanı: Filistinli Göçmenlere Karşı Net Tutum

Ürdün Başbakanı'ndan Kesin Açıklama

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Filistinlilerin zorla yerinden edilerek ülkesine yerleştirilmesi konusundaki her türlü çözümü reddettiğini açıkça ifade etti. Hassan, Ürdün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Kral 2. Abdullah, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Ürdün’ün çıkarlarının, istikrarının ve halkının korunmasının her şeyin üstünde olduğunu vurguladı." dedi.

Kral Abdullah’ın Kesin Tutumu

Kral Abdullah’ın Ürdün’ün Filistinlilerin zorunlu göçü konusundaki tutumunun net olduğunu dile getiren Hassan, "Ne iskân, ne sürgün, ne de Ürdün aleyhine çözümler kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Filistin Meselesinin Çözümü Yerinde

Hassan, “Filistin meselesinin çözümü, Filistin topraklarındadır. İşgale ve adaletsizliğe rağmen Filistinlilerin vatanını terk etmeyecekleri inancını desteklemek, çabalarımızın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Tek Başına Değil

Ürdün’ün Filistin ve bölgenin geleceğini ilgilendiren meselelerde yalnız hareket etmediğini belirten Hassan, aleyhlerine alınacak kararları kabul etmeyeceklerini yineledi.

Trump'ın Tartışmalı Planları

ABD Başkanı Trump, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planlarından bahsettmişti. Trump, Gazze'nin yıkım alanı haline geldiğini belirterek, Filistinlilerin bu bölgeden ayrılması gerektiğini savunmuştu.

Ayrıca, Trump, "Gazze'yi Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" ifade etmişti.

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