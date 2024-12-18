Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı Tırlara Açtı

Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı Yeniden Açtı

Ürdün, 6 Aralık'ta kapattığı Cabir Sınır Kapısı'nı bu sabahtan itibaren tırların geçişine açma kararı aldığını duyurdu.

Ticaret Akışını Hızlandıracak Adım

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Ürdün resmi ajansı PETRA'ya yaptığı açıklamada, tırların bu sabahtan itibaren Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmalarına izin verileceğini açıkladı.

Bakan Kudat, tırların Suriye topraklarına girmesine izin verilmesi kararının, iki ülke arasındaki ticari mal akışına ve yük hareketine yardımcı olacağını vurguladı.

Sınır Kapısı ve Ortak Serbest Bölge Ziyareti

Kudat ayrıca, yarın iki ülke arasındaki ticari alışveriş süreciyle ilgili iş, prosedür ve düzenlemelerin ilerleyişini gözden geçirmek üzere sınır kapısını ve Suriye-Ürdün Ortak Serbest Bölgesi'ni ziyaret edeceğini belirtti.

Cabir Sınır Kapısı'nın Kapatılma Nedeni

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını açıklamıştı.