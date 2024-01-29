Ürdün'de ABD askeri üssüne saldırdılar: 3 asker yaşamını yitirdi 34 asker yaralandı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki bir ABD üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Biden, saldırının, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD güçlerini hedef aldığını söyledi. Saldırıda 3 ABD askeri yaşamını yitirdi, en az 34 asker yaralandı. Biden, saldırının arkasında Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten İran destekli radikal gruplar olduğunu belirtti. Ürdün hükümet sözcüsü ise saldırının, Suriye -Ürdün sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis gruplardan oluşan"Irak'ta İslami Direniş" hareketi, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırdıklarını ve 3 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Irak'ta İslami Direniş hareketi, yazılı bir açıklama yayınlayarak, sabah saatlerinde İHA'larla Suriye'deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üslerini de hedef aldıklarını öne sürdü. Açıklamada ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de aynı anda saldırı düzenledikleri belirtildi.

İRAN, ABD ASKERİ ÜSSÜNE YÖNELİK SALDIRI İLE HİÇBİR BAĞLATILARININ OLMADIĞINI AÇIKLADI

İran, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki askeri güçlerine yapılan saldırıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir açıklama yaptı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin BM temsilciliğinin, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." dediğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden ise dün Beyaz Saray'dan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, 34 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ürdün hükümet sözcüsü de ABD kuvvetlerinin hedef alındığı saldırının, Suriye -Ürdün sınırındaki Tenef Üssü'nde meydana geldiğini duyurdu.

BİDEN'DAN ÜRDÜN SALDIRISI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ: DÜN GECE ZOR BİR GÜNDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini ve 3 ABD askerinin öldüğünü açıkladı.

Biden, Güney Carolina'da katıldığı bazı etkinliklerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik." dedi. Biden, saldırıda "Üç cesur ruhu kaybettik" diye ekleyerek, kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra "cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün daha önce Beyaz Saray'dan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırıda 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Ürdün hükümet sözcüsü de ABD kuvvetlerinin hedef alındığı saldırının, Suriye -Ürdün sınırındaki Tenef Üssü'nde meydana geldiğini duyurmuştu.