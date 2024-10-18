Ürdün'de Gazze İçin Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Ürdün'de Gazze İçin Dayanışma Gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi bir araya geldi.

Gazze'ye Destek ve Sinvar'ı Anma

Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'un öncülüğünde gerçekleşen eylemde, katılımcılar 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kayıpları artan Gazze Şeridi için dayanışmalarını dile getirdi. Gösteride, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 42 bin 500 kişi için duyulan üzüntü ifade edildi.

Yürüyüş ve Pankartlar

El-Hüseyni Camisi önünden başlayan yürüyüşte, kalabalık yaklaşık bir kilometre mesafe kat ederek Palmiye Meydanı'nda toplandı. Eylemciler arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın fotoğraflarını taşıyanlar da yer aldı.

Taşınan pankartlarda "Komutanın yerine komutanlar geçer, askerin yerine de on asker geçer" ve "7 Ekim zaferin müjdecisidir" gibi ifadeler yer aldı.

Coşkulu Sloganlar

Yürüyüş sırasında kalabalık, "Sana biat ettik, sana biat ettik... Ey Sinvar, sana biat ettik" ve "Ey Sinvar, ey Sinvar, sana biat ediyoruz" şeklinde coşkulu sloganlar attı. Ayrıca, "Ne mutlu sana ey Yahya’nın annesi. Keşke senin yerinde annem olsaydı" ifadeleri de kararlılığı simgeleyen duygusal bir an olarak dikkat çekti.