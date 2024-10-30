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Ürdün'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Ürdün'de, Gazze'deki saldırılara karşı düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi protesto için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:02
Ürdün'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Gazze'ye Destek İçin Ürdün'de Protesto

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılar, Ürdün'de geniş çaplı bir protestoya neden oldu. Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteride, "Cibaliya'yı Kurtarın" sloganı öne çıktı.

Amman'da Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

Başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, güçlükler içinde yaşayan Gazze halkına destek vermek adına bir araya geldiler.

Göstericilerin Sloganları ve Mesajları

Göstericiler, "(İsrail ile) Normalleşenlere yazıklar olsun. Gazze'de kafalar kesiliyor" ve "Halkımı çadırlarda yaktılar ve Araplar onlarla barış imzalıyor" şeklinde sloganlar attılar. Ayrıca, "Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın" ve "Yaşasın Yahya'nın asası" yazılı pankartlar taşıdılar.

Ürdün'deki bu etkinlik, uluslararası topluma Gazze'deki duruma dikkat çekme amacı taşıyor.

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