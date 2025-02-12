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Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Trump'ın Gazze Planını 'Nekbe'ye Benzetti

Ürdün'de yaşayan Filistinli mülteciler, Trump'ın Gazze planını 'Nekbe' olarak nitelendirerek uygulanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:16
Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Trump'ın Gazze Planını 'Nekbe'ye Benzetti

Filistinli Mültecilerden Trump'a Tepki

Ürdün'ün Ceraş Mülteci Kampı'nda yaşayan 77 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmet Cafer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden etme planının 1948'deki Nekbe'yi tekrar etme girişimi olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Koşullar ve Kararlılık

Ebu Usame olarak bilinen Cafer, "Trump'ın planı uygulanamaz. Filistin bizimdir" diyerek Gazze'deki halkın zor koşullara rağmen daha güçlü bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Ceraş Mülteci Kampı, 35 bin kişiyi barındırıyor. Ebu Usame, 1967’deki Arap-İsrail Savaşında bir kez daha mülteci duruma düştüklerini hatırlatırken, Gazze'yi terk etmenin asla mümkün olmadığını vurguladı.

Geçmişin İzleri

Birussebi’den Gazze’ye, oradan Ceraş Mülteci Kampı’na uzanan yaşam hikayesini anlatan Ebu Usame, geçmişte yaşanan zorunlu göçün bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. "Şu an Gazze Şeridi'nde olsaydım çadırda kalırdım da yine orayı terk etmezdim" sözleriyle Gazze’ye olan bağlılığını dile getirdi.

Trump'ın Açıklamaları ve Mültecilerin Yanıtı

Trump, geçtiğimiz aylarda Gazze'yi "devralmak" istediği yönünde açıklamalar yapmıştı. Ebu Usame bu durumu "Trump, Gazze halkının inanç düzeyini anlamayan pervasız bir adamdır" diyerek eleştirdi.

Fikret ve Temenniler

Ebu Usame’nin eşi Aişe Hasen ise, Gazze’deki akrabalarının zor şartlar altında yaşadığını ama yine de topraklarından ayrılmamaya kararlı olduklarını söyledi. "Onlara dik durmaya ve topraklarına sarılmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler ışığında, Filistinli mülteciler Trump'ın planının sadece bir hayal olduğunu belirtiyor ve geçmişte yaşanan göçlerin bir daha tekrar etmemesi için uyarılarda bulunuyor.

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