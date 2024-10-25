Ürdün'den İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısına Sert Tepki

Ürdün'ün Kınaması

Ürdün, İsrail ordusu tarafından Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine gerçekleştirilen hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bu saldırılarda, en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanının hedef alındığı bu hava saldırılarının "barbarca" olduğunu ifade etti. Açıklamada, "İsrail'in bu tür saldırıları, uluslararası hukuka ve insancıl hukuka açık bir meydan okumadır," denildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada ayrıca, "İsrail’in sivilleri hedef alması, bu ülkenin uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini ortaya koymaktadır," ifadesine yer verildi. Bakanlık, uluslararası toplumu, olayların gerektirdiği yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

İnsani Felaketin Boyutları

Dün gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtilirken, Gazze’nin kuzeyinde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 42 bin 847 Filistinlinin öldüğü, 100 bin 544 kişinin yaralandığı aktarılıyor. Ürdün, durumu acil olarak ele alması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini uyarıyor.

Göç ve Yerleşim Planları

Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırıların ardından, İsrail'in Filistinlileri zorla göçe zorlama planları yeniden gündeme geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avidchai Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze'nin belirli bölgelerini boşaltmaları için uyarılarda bulundu. Bu durum, "generallerin planı" olarak bilinen ve Filistinlilerin kuzeyden güney bölgesine zorla tahliye edilmesini öngören bir stratejiye benzetildi.

Ürdün, uluslararası toplumdan acil ve kararlı önlemler almasını, Filistin halkının korunmasını ve yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için gerekli adımları atmasını talep etmektedir.