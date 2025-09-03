DOLAR
Ürdün'den Smotrich'in Batı Şeria İlhak Çağrısına Sert Tepki

Ürdün, Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'nın büyük bölümünü ilhak etme çağrısını, iki devletli çözümü destekleyen uluslararası iradeye meydan okuma olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:55
Ürdün'den Smotrich'in Batı Şeria İlhak Çağrısına Sert Kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi" çağrısını iki devletli çözümü destekleyen uluslararası iradeye meydan okuma olarak nitelendirdi.

Tepkide öne çıkan ifadeler

Açıklamada, Smotrich'in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik baskınları, ilhak çağrıları ve Filistin yönetimine yönelik tehditleri en sert şekilde kınandığı vurgulandı.

Metinde ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir şekilde egemenlik hakkı bulunmadığı belirtildi ve "Uluslararası toplumun bu tür ihlallere sessiz kalması, İsrailli yetkilileri cesaretlendiriyor ve şiddet sarmalını besliyor." ifadelerine yer verildi.

İlhak çağrısının kapsamı

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamını İsrail'e ilhak etmesi çağrısında bulundu. Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgelerin, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturduğu ifade edildi.

