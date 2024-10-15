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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den Filistin Konferansında Önemli Uyarılar

Safedi, kutsal mekanlara yapılacak saldırıların bölgedeki savaşı büyütebileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:20
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den Filistin Konferansında Önemli Uyarılar

Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Kritik Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "İsrail'in saldırıları doğrultusunda ateş eğer kutsal mekanlara sıçrarsa, bu tüm bölgeyi etkisi altına alacaktır," ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün Kutsal Mekanları Üzerine Vurgu

Konferansta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte konuşan Safedi, kutsal ibadet yerlerinin korunmasının önemini vurguladı. "Kudüs'teki ibaret yerlerinin korunması, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Araplar için büyük bir önem taşıyor. Şiddetin bir an önce durmasını istiyoruz," dedi.

Bölgesel Barış İçin Uyarılar

Safedi, "İsrail'in bu tehditkar politikalarına devam etmesi, potansiyel bir savaşı tetikleyebilir ve sonuçları tüm bölgeyi etkiler," diyerek durumu ciddiye almaya davet etti. Ayrıca, "Ateşin kutsal mekanlara sıçraması durumunda, herkes bu sonuçlarla yüzleşecektir," şeklinde uyarılarda bulundu.

İsrail'in Sınırları Aşmaması Gerekiyor

Safedi, İsrail'in mevcut tutumunu sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bu çizgiyi aşarsa, sonuçları katlanılmaz olabilir," dedi. Bu bağlamda, uluslararası toplumun dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

(Sürecek)

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