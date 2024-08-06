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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Gazze Üzerine Görüşmeleri

Ürdün Dışişleri Bakanı, Gazze'deki gerilimi düşürmek için uluslararası mevkidaşlarıyla önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:27
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Gazze Üzerine Görüşmeleri

Ürdün Dışişleri Bakanı ile Uluslararası Görüşmeler

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD, Çin, Mısır ve Katar'dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak Gazze ve bölgedeki gerilim konularını ele aldı. Görüşmelerin ana teması, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırıların bölgesel barışa etkileri oldu.

Görüşmelerin İçeriği

Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki tehlikeli gerilimin sona ermesi için atılması gereken adımları değerlendirdi. İki lider, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon konuşmasına da atıfta bulunarak, bölgenin daha büyük bir savaşa sürüklenmemesi için sükunetin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Vurgusu

Safedi, Gazze'de ateşkes sağlanmasının, bölgesel ve uluslararası barışın korunması açısından elzem olduğunu ifade etti. "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırıları sürdükçe, gerilimin artmaya devam edeceğini" belirtti. Çinli mevkidaşı Vang Yi ile olan görüşmesinde, bu duruma dikkat çekerek, bölgesel savaş ihtimalinin azaltılması için acilen ateşkes yapılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Destek ve Sorumluluklar

Safedi, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye, Filistin halkına verdikleri destek ve Gazze saldırılarını kınadıkları için teşekkür etti. Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile de Gazze'deki saldırıların durdurulması için ortak bir tutum sergiledi.

Ayrıca, Katarlı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yapılan görüşmede de, Gazze'de sağlanacak ateşkesin, bölgedeki gerginliği azaltmak adına kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırılarında en az 39,653 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın bulunuyor. Ayrıca, 91,535 kişi yaralanırken, pek çok sivil altyapı da saldırılara hedef oldu.

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