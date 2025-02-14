Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistinliler Topraklarından Ayrılmak İstemiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin topraklarına bağlı olduğunu ve terk etmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:57
Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistinliler Topraklarından Ayrılmak İstemiyor

Filistinlilerin Toprak Bağlılığı Vurgulandı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin yerinden edilme tehditlerine rağmen topraklarına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti. 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen görüşmelerde Safedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Arap Ülkelerinin Gazze’ye Desteği

Görüşmelerde, Gazze Şeridi halkının yerinden edilmeden yeniden inşa edilmesine yönelik bir Arap önerisi üzerinde çalışıldığını belirten Safedi, "Filistinliler topraklarına bağlıdır. Orayı terk etmek istemiyorlar. Topraklarında barış ile yaşamak istiyorlar" dedi.

Kalıcı Barış İçin Çözüm Önerileri

Aynı zamanda, Arap ülkelerinin Gazze’nin yeniden inşasına birçok kez katkı sağladığını dile getiren Safedi, çatışmanın kökünden çözülmesinin önemini vurgulayarak, "Kalıcı ve adil barış, işgale son verilmesi ve Filistin topraklarında bir Filistin devleti kurulmasıyla sağlanabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı görüşmede, "Gazze'yi devralacağız ve burası ABD'nin yetkisinde olacak" demişti. Kral Abdullah ise, başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bu sürece katkı vereceğini ve süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Sert'in Eşi Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı
4
Bitlis'te Otomobilin Yakıt Deposunda 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'i Ziyaret Etti
6
Van'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
7
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği