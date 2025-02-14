Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistinliler Topraklarından Ayrılmak İstemiyor

Filistinlilerin Toprak Bağlılığı Vurgulandı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin yerinden edilme tehditlerine rağmen topraklarına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti. 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen görüşmelerde Safedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Arap Ülkelerinin Gazze’ye Desteği

Görüşmelerde, Gazze Şeridi halkının yerinden edilmeden yeniden inşa edilmesine yönelik bir Arap önerisi üzerinde çalışıldığını belirten Safedi, "Filistinliler topraklarına bağlıdır. Orayı terk etmek istemiyorlar. Topraklarında barış ile yaşamak istiyorlar" dedi.

Kalıcı Barış İçin Çözüm Önerileri

Aynı zamanda, Arap ülkelerinin Gazze’nin yeniden inşasına birçok kez katkı sağladığını dile getiren Safedi, çatışmanın kökünden çözülmesinin önemini vurgulayarak, "Kalıcı ve adil barış, işgale son verilmesi ve Filistin topraklarında bir Filistin devleti kurulmasıyla sağlanabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı görüşmede, "Gazze'yi devralacağız ve burası ABD'nin yetkisinde olacak" demişti. Kral Abdullah ise, başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bu sürece katkı vereceğini ve süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını belirtti.