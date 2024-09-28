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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze Saldırısı Filistin Varlığını Tehdit Ediyor

Eymen es-Safedi, Gazze'deki savaşın Filistin varlığını yok etmeyi amaçladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:09
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze Saldırısı Filistin Varlığını Tehdit Ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. Oturumu sırasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarının Filistin varlığını tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırgan Politikasına Tepki

Orta Doğu konulu toplantıda yaptığı konuşmada Safedi, İsrail'in müdahalesinin, kontrolleri altındaki Filistin topraklarındaki varlığı ortadan kaldırma amacına hizmet ettiğini ifade etti. Bu durumu "nefretin vahşi bir tezahürü" ve "etnik temizlik savaşı" olarak nitelendirdi.

Filistin Halkına Yönelik İhlaller

Safedi, İsrail hükümeti'nin sadece Filistinli çocukları öldürmekle kalmadığını, aynı zamanda evlerini yıkmakta ve onları yiyecek, ilaç ve umutlarından mahrum bırakmakta olduğuna dikkat çekti. "Devlet, Palestinlileri insanlıklarından soyutladı," dedi.

Savaş ve Barış Üzerine Değerlendirmeler

İsrail’in halkına yalan söyleyerek çevresinin düşmanlarla dolu olduğunu iddia ettiğini belirten Safedi, Tel Aviv'in yine de "barışı reddedip savaşı seçtiğini" söyledi.

Filistinli Mülteciler Sorunu

Son olarak, Safedi, "Filistin halkının tarihi vatanlarından ülkemize tehcirine izin vermeyeceğiz" diyerek, Ürdün'ün Filistinlilerin haklarını savunmada kararlı olduğunu ifade etti.

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