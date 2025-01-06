Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması: 'Tehditler Bölgeyi Etkiler'

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Türkiye’nin güvenliğinin öneminin altını çizerken, "Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden her şey, bölgenin de güvenliğini tehdit eder," ifadesini kullandı.

Bakan Safedi, bu açıklamayı yaptığı sırada, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için uluslararası iş birliğine vurgu yaptı. Ürdün’ün, komşu ülkelerin güvenliğine olan duyarlılığının, tüm bölgenin huzuruna katkı sağladığını vurguladı.

Ayrıca, Safedi’nin sözleri, Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihsel bağların ve stratejik iş birliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.