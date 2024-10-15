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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail’e Uyarıda Bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:38
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail’e Uyarıda Bulundu

Safedi'den İsrail'e Sert Uyarı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kudüs’te Kırmızı Çizgi

Safedi, Kudüs'teki kutsal yerlerin korunmasının Ürdün için bir kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, "İsrail'i yaptıklarının sonuçları hakkında uyarıyoruz. Bu ihlaller, bölgeyi daha kötü bir duruma sürükleyecek." dedi.

Barış İçin Ortak İşbirliği

Ürdün ve Türkiye arasındaki tarihi dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Safedi, ortak işbirliği ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını durdurmayı hedeflediklerini belirtti.

Acil İnsani Yardım Çağrısı

Safedi, Gazze bölgesinde 1 milyon 350 binden fazla kişinin açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve uluslararası toplumun da bu duruma kayıtsız kaldığını kaydetti. "Gazze’nin kuzeyine 30 Eylül’den bu yana bir tır bile girmedi." diyerek durumu dramın boyutunu vurguladı.

Savaş Suçları ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail’in sivil yapıları hedef alarak insanları gıda ve ilaçtan mahrum bıraktığını savunan Safedi, bu durumun savaş suçu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Birleşmiş Milletler’in görevini yerine getirmediğine dikkat çeken Safedi, "Şu anda bölgedeki durum oldukça ağır. Uluslararası camia, İsrail’in saldırılarını durdurmak için harekete geçmelidir." dedi.

Bütün Dünya İki Devletli Çözümü İstiyor

Safedi, barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu ifade ederek, "Eğer barış sağlanamıyorsa, bunun sebebi İsrail’in anlaşmalara uymamasıdır." şeklinde konuştu.

Ürdün’ün Rolü

Safedi, Ürdün’ün Kudüs’teki kutsal yerlerin korunması konusunda tarihi bir misyona sahip olduğunu ve bu sorumluluğun sadece kendileri ya da Filistin’e ait olmadığını, Arap ve İslam dünyasının da bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Özetle, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’nin açıklamaları, bölgedeki insani durumu ve uluslararası toplumun rolünü ele alırken, İsrail’in politikalarının yaratabileceği olası tehlikeleri de gözler önüne serdi.

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