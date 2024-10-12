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Ürdün Dışişleri Bakanı: Savaş Suçları Devam Edecek

Eymen es-Safedi, Netanyahu ve hükümetinin yargılanmadığı sürece savaş suçlarının süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:30
Ürdün Dışişleri Bakanı: Savaş Suçları Devam Edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki sağcı bakanların yargılanmadığı sürece Tel Aviv yönetiminin, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da savaş suçları işlemeye devam edeceğini vurguladı.

BM'nin Rolü ve Sorumlulukları

Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail, birçok Batı ülkesinin silah yardımı ve uluslararası toplumlardan aldığı dokunulmazlık sayesinde bu saldırıları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu eylemler sonucunda sorumluluklarını yerine getirmelidir." dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Tesiri

Gazze'deki bir yıllık savaş, kitlesel katliamlar, etnik temizlikler ve binlerce kişinin yerinden edilmesi gibi olayların yaşandığını belirten Safedi, insani yardım çalışanları ve gazetecilerin de dahil olduğu birçok kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Uluslararası Hukuka Saygı

Bakan, "İsrail'in dokunulmazlığının kaldırılması ve silah sevkiyatının durdurulması şart. Aksi taktirde, bu aşırı sağcı hükümet, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgeyi bir savaşa sürükleyecektir." diye ekledi.

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