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Ürdün, İsrail'deki Saldırıyla İlgili Şoförlerin Durumunu İzliyor

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki saldırı sonrası İsrail'deki 2 şoförün durumunu yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 02:23
Ürdün, İsrail'deki Saldırıyla İlgili Şoförlerin Durumunu İzliyor

Ürdün İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak İsrail'deki soruşturması devam eden iki Ürdünlü şoförün durumunu yakından izlediğini açıkladı.

İlgili Makamlar Süreci İzliyor

Açıklamada, "Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın diğer tarafında yaşanan bir ateş açma olayı ile bağlantılı olarak İsrail'de sorguya alınan iki şoförün durumu, ilgili makamlar tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Serbest Kalan Şoförler ve Kamyonlar

Ayrıca, soruşturması tamamlanan diğer şoförlerin serbest bırakıldığı belirtilerek, serbest kalan 106 kamyonun Ürdün'e geri döndüğü bildirildi.

Olayın Niteliği ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğuna dair ilk tespitlere yer verilerek, detayların netleştirilmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ek Açıklama

Bu olaya ilişkin Ürdün Dışişleri Bakanlığı da bir bildiri yayımlayarak, soruşturmanın takip edilmekte olduğunu ifade etti.

Şiddet İle İlgili Tutum

Açıklamada, "Ürdün, sebebi ne olursa olsun sivilleri hedef alan şiddeti reddeden tutumunu değiştirmeyecektir" denildi.

Bölgesel Barış İçin Çabalar

Ürdün, Gazze'deki kalıcı ateşkesin yanı sıra Batı Şeria'daki gerilimin azaltılması için devam eden bölgesel ve uluslararası çabalarına da vurgu yaparak, Filistinliler ve İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayalı barışın sağlanmasının bölgeyi şiddetten koruyabileceğini belirtti.

Gelişmeler

İsrail ordusu, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki saldırıda üç İsrailli güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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