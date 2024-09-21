Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısını Kınadı

Ürdün'den Sert Kınama

Ürdün, İsrail'in savaş uçakları tarafından Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okula düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik barınma alanlarını sistematik bir şekilde hedef aldığı bildirildi. Uluslararası Hukuk İhlalleri

Bakanlık, İsrail'in uluslararası hukuk ve insancıl hukuk, ayrıca 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmesini şiddetle kınadığını vurgulayarak, bu tür eylemlerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Sivillerin Korunması Gerekiyor

Açıklamada, Filistinlilere temel hizmetler sunan hayati tesisler, insani yardım alanları ve barınma merkezlerinin korunmasının önemine dikkat çekildi. Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği savaş suçlarını durdurmak ve Filistinli sivillere koruma sağlamak için acil ve kararlı adımlar atması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Saldırısının Sonuçları

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda, 13'ü çocuk olmak üzere toplamda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir. Bakanlık, uluslararası toplumun bu duruma karşı daha fazla sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.