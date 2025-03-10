Ürdün, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Elektrik Kesintisini Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze elektriğini kesme kararını kınayarak uluslararası toplumdan müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:37
Ürdün, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Elektrik Kesintisini Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararını kınadı. Bakanlık, bu hareketin, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı "açlık ve abluka" siyasetinin sürekli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Açıklamada, İsrail'in bu kararının 9 Nisan 1949 tarihli Cenevre Dördüncü Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Elektriğin kesilmesinin, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesiyle daha da derinleşen bir açlık ve abluka politikasının etkin bir devamı olduğu belirtildi.

Bakanlık, bu durumu açık bir ateşkes ihlali olarak tanımlayarak, Gazze'deki durumun yeniden tırmandırılma riskine işaret etti. Uluslararası toplumdan "hukuki ve ahlaki" sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'i ateşkesi sürdürmeye zorlaması talep edildi.

Gazze'deki insani felaketi hafifletmek amacıyla yardım gönderilecek geçiş noktalarının açılması adına da çağrı yapılırken, sorunun çözümü için acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. Ayrıca, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, dün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararını aldıklarını açıkladı.

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