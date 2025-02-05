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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistinlilerin Göçe Zorlanmasına Geçit Vermeyeceğiz

Kral 2. Abdullah, Filistin halkının topraklarında kalması gerektiğini vurguladı ve göçe zorlanmalarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:23
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistinlilerin Göçe Zorlanmasına Geçit Vermeyeceğiz

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Güçlü Açıklamalar

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'da bulunan el-Huseyniyye Sarayı'nda bir araya geldi. Kral, Filistin halkının kendi topraklarında kalmasına vurgu yaparak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da göçe zorlanmalarına karşı her türlü girişimi kesin bir dille reddetti.

İki Devletli Çözüm ve Bağımsız Filistin Devleti

Kral Abdullah, 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine değindi. Ürdün'ün, meşru haklarını elde etme konusunda tamamen Filistinli kardeşlerin yanında olduğunu ifade eden Kral, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin toprakları gasbetmesine son verilmesi gerektiğini belirtti.

Göçe Zorlanmalara Karşı Mücadele

Kral 2. Abdullah, Filistin topraklarının ilhakını kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, Filistinlilerin göçe zorlanmasına yönelik her türlü girişimi reddetti. Abdullah, Filistin halkının istikrarının kendi topraklarında sağlanması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de İnsani Yardım ve Ateşkes

Kral, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini ve insani yardımların artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasını önerdi. Uluslararası topluma seslenen Kral, Batı Şeria'daki gerilimin azaltılması ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması için etkin bir rol üstlenme çağrısı yaptı.

Mahmud Abbas'tan Destek Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün Filistin davasına olan desteğini takdir ederek, sürdürülebilir ateşkesin sağlanması adına Ürdün'ün katkılarını dile getirdi. Abbas, Ürdün'ün Gazze'ye insani yardım gönderilmesini güvence altına alma çabalarının, Filistin halkının zorlu şartlarındaki acılarının hafifletilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Eski Başkan Trump'ın Tartışmalı Planı

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve oradaki patlamamış bombaları ile diğer tehlikeleri ortadan kaldıracaklarını ifade etmişti. Bu açıklamalar, bölgedeki mevcut gerilimleri daha da artıracak bir nitelik taşıyor.

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