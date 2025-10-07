Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri ve BAE Lideriyle Bölgesel İstikrarı Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar ve BAE liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmenin odak noktası: Bölgesel istikrar

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde bölgesel istikrar konusunu ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, söz konusu liderlerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve Arap ülkeleri arasında koordinasyonun güçlendirilerek bölgesel istikrarın yeniden sağlanması imkanları üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.