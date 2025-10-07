Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 'Kapsamlı Sükûnet' İçin Çağrı Yaptı

Kral Abdullah ile Muhammed bin Selman telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı, Arap dünyasında ortak hareket ve 'kapsamlı bir sükûnet' için çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:14
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 'Kapsamlı Sükûnet' İçin Çağrı Yaptı

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman Görüştü

Bölgesel sükûnet ve işbirliği vurgulandı

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Liderler, bölgeye huzur ve istikrarın sağlanması için ortak çabaların önemine işaret etti.

Görüşmede taraflar, "kapsamlı bir sükûnet" sağlanması için yürütülen çabaların yoğunlaştırılması gerektiği yönünde mutabık kaldı. Ayrıca Arap dünyasında ortak hareket etmenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin telefon görüşmesi bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesine ve istikrarı geri getirecek adımların görüşülmesine odaklandı.

Taraflar, diplomasiyi ve koordinasyonu ön planda tutarak mevcut çabaların artırılması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı