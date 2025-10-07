Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 'Kapsamlı Sükûnet' İçin Çağrı Yaptı

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman Görüştü

Bölgesel sükûnet ve işbirliği vurgulandı

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Liderler, bölgeye huzur ve istikrarın sağlanması için ortak çabaların önemine işaret etti.

Görüşmede taraflar, "kapsamlı bir sükûnet" sağlanması için yürütülen çabaların yoğunlaştırılması gerektiği yönünde mutabık kaldı. Ayrıca Arap dünyasında ortak hareket etmenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin telefon görüşmesi bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesine ve istikrarı geri getirecek adımların görüşülmesine odaklandı.

Taraflar, diplomasiyi ve koordinasyonu ön planda tutarak mevcut çabaların artırılması çağrısında bulundu.