DOLAR
34,61 -0,49%
EURO
36,61 -0,9%
ALTIN
2.902,94 -2,31%
BITCOIN
3.172.071 -2,26%

Ürdün Kralı Abdullah: 'Ülkemizin Geleceği Politikalara Boyun Eğmeyecek!'

Kral Abdullah, ülkesinin çıkarlarını korumak için uluslararası çabalara vurgu yaptı ve siyasi reformların önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:38
Ürdün Kralı Abdullah: 'Ülkemizin Geleceği Politikalara Boyun Eğmeyecek!'

Ürdün Kralı Abdullah’ın Güçlü Mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin geleceğinin çıkarlarla uyumlu olmayan politikalara boyun eğmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Kral, "Gazze'deki savaş ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması için" Arap ve diğer ülkelerin çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Haşimi Mirası ve Güçlü Kimlik

Kral Abdullah, Ürdün parlamentosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, geleceğini riske atmayan, Haşimi mirası ile Arap ve insani mirasını koruyan bir devletiz. Ürdün’ün geleceği, çıkarlarını karşılamayan politikaları kabul etmeyecektir." diyerek ülkesinin kararlılığını yineledi.

Adil Bir Barış Çağrısı

Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere atıfta bulunan Kral, "Adil ve onurlu bir barış, Filistinli kardeşlerimizin tarihi haksızlıklarını ortadan kaldırmanın yoludur. Tüm zorluklara ve barışa inanmayan aşırılık yanlılarına rağmen, hakların iadesini ve herkes için güvenliğin sağlanmasını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün Önemi

Kudüs konusunda da önemli açıklamalar yapan Kral Abdullah, "Kudüs, Arap kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Ürdün Haşimi Krallığı’nın önceliklerindendir. Kutsal mekanları savunmayı ve korumayı sürdüreceğiz." dedi.

Arap ve Uluslararası Çabalar

Ürdün, Gazze ve Batı Şeria’daki İsrail saldırılarına karşı duruşunu sürdürdüğünü belirten Kral, "Bu savaşın durdurulması için Arap ve uluslararası düzeyde yoğun çabalara devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Siyasi Reform Vurgusu

Son olarak, iç siyasi reformların önemine dikkat çeken Kral Abdullah, “Bu Meclis, siyasi güncelleme projesinin uygulanması ve partilerin rolünü güçlendiren, kadınlar ve gençlerin katılımını artıran bir başlangıç olacaktır. Bu süreç, parlamenter bir performans ve anayasa temelinde hükümet ile parlamento arasında yakın bir iş birliği gerektirmektedir.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
3
Sait Faik Abasıyanık'ın Hikayeleri Sakarya'da Tiyatro Sahnesinde
4
Kazakistan'ın Aktau Şehri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti Oluyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık Oturumuna Katıldı
6
Ferhat'tan Sel Riski İçin Önerge: Batı Trakya Tehlikede
7
Yapı Denetimi ve Coğrafi Veri Düzenlemelerinde Yeni Dönem: TBMM'den Onay Geliyor!

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme