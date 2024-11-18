Ürdün Kralı Abdullah: 'Ülkemizin Geleceği Politikalara Boyun Eğmeyecek!'

Ürdün Kralı Abdullah’ın Güçlü Mesajı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin geleceğinin çıkarlarla uyumlu olmayan politikalara boyun eğmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Kral, "Gazze'deki savaş ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması için" Arap ve diğer ülkelerin çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Haşimi Mirası ve Güçlü Kimlik

Kral Abdullah, Ürdün parlamentosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, geleceğini riske atmayan, Haşimi mirası ile Arap ve insani mirasını koruyan bir devletiz. Ürdün’ün geleceği, çıkarlarını karşılamayan politikaları kabul etmeyecektir." diyerek ülkesinin kararlılığını yineledi.

Adil Bir Barış Çağrısı

Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere atıfta bulunan Kral, "Adil ve onurlu bir barış, Filistinli kardeşlerimizin tarihi haksızlıklarını ortadan kaldırmanın yoludur. Tüm zorluklara ve barışa inanmayan aşırılık yanlılarına rağmen, hakların iadesini ve herkes için güvenliğin sağlanmasını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün Önemi

Kudüs konusunda da önemli açıklamalar yapan Kral Abdullah, "Kudüs, Arap kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Ürdün Haşimi Krallığı’nın önceliklerindendir. Kutsal mekanları savunmayı ve korumayı sürdüreceğiz." dedi.

Arap ve Uluslararası Çabalar

Ürdün, Gazze ve Batı Şeria’daki İsrail saldırılarına karşı duruşunu sürdürdüğünü belirten Kral, "Bu savaşın durdurulması için Arap ve uluslararası düzeyde yoğun çabalara devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Siyasi Reform Vurgusu

Son olarak, iç siyasi reformların önemine dikkat çeken Kral Abdullah, “Bu Meclis, siyasi güncelleme projesinin uygulanması ve partilerin rolünü güçlendiren, kadınlar ve gençlerin katılımını artıran bir başlangıç olacaktır. Bu süreç, parlamenter bir performans ve anayasa temelinde hükümet ile parlamento arasında yakın bir iş birliği gerektirmektedir.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.