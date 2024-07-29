Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Lübnan Uçuşları İptal Edildi

Royal Jordanian Airlines'ın Uçuş İptalleri

Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Lübnan'a yapacağı uçuşları, İsrail'in olası hava saldırıları nedeniyle iptal etti. Bugün ve yarın yapılması planlanan seferlerin durdurulduğu açıklandı.

Havalimanına Yönelik İptaller

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'nın verdiği bilgiye göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu gerekli bir tedbir alarak, Royal Jordanian Airlines'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği uçuşları geçici olarak askıya aldı. İptal edilen seferler arasında bugünkü RJ403 ve yarınki RJ407 sayılı uçuşlar yer alıyor.

Uçuşların Durumu

Uçuş yasaklarının ne kadar süreyle devam edeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, Beyrut Havalimanı'na yönelik tüm uçuşların önceki akşam askıya alındığı bildirildi. Bazı uçuşların saat 08.00 itibarıyla yeniden başlayacağı ise kaydedildi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Tepkiler

Ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini ve sorumlu olarak Lübnan Hizbullahı'nı gösterdi. Ancak, Hizbullah bu iddiaları yalanlayarak, olayla bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Netanyahu'dan Uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, bu saldırının unutulmayacağını ve Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.