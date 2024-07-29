Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Lübnan Uçuşları İptal Edildi

Ürdün, Lübnan'a uçuşlarını İsrail'in potansiyel saldırıları nedeniyle iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:35
Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Lübnan Uçuşları İptal Edildi

Royal Jordanian Airlines'ın Uçuş İptalleri

Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Lübnan'a yapacağı uçuşları, İsrail'in olası hava saldırıları nedeniyle iptal etti. Bugün ve yarın yapılması planlanan seferlerin durdurulduğu açıklandı.

Havalimanına Yönelik İptaller

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'nın verdiği bilgiye göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu gerekli bir tedbir alarak, Royal Jordanian Airlines'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği uçuşları geçici olarak askıya aldı. İptal edilen seferler arasında bugünkü RJ403 ve yarınki RJ407 sayılı uçuşlar yer alıyor.

Uçuşların Durumu

Uçuş yasaklarının ne kadar süreyle devam edeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, Beyrut Havalimanı'na yönelik tüm uçuşların önceki akşam askıya alındığı bildirildi. Bazı uçuşların saat 08.00 itibarıyla yeniden başlayacağı ise kaydedildi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Tepkiler

Ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini ve sorumlu olarak Lübnan Hizbullahı'nı gösterdi. Ancak, Hizbullah bu iddiaları yalanlayarak, olayla bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Netanyahu'dan Uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, bu saldırının unutulmayacağını ve Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!