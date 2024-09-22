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Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarılarda Bulundu

Ürdün, vatandaşlarını Lübnan'dan ayrılmaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:50
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarılarda Bulundu

Ürdün'den Kritik Açıklama

Ürdün, Lübnan'daki vatandaşlarına, güvenlik gerekçesiyle bu ülkeyi terk etmeleri ve Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısı yaptı. Bu uyarı, Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Güvenlik Tehditleri ve Çağrıların Nedeni

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ürdün vatandaşlarının bu ülkede bulunmalarının tehlike arz ettiği belirtildi. Ürdün’de yaşayan Lübnanlılar için de, "Mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmalarını" tavsiye eden bir çağrı yapıldı. Bu çağrı, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirilen saldırılarının tüm bölgenin güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle yapıldığı kaydedildi.

Büyükelçilik İletişimi ve Önemli Bilgiler

Vatandaşlardan, Lübnan'daki Ürdün Büyükelçiliği ile irtibat kurarak destek talep etmeleri istendi.

İsrail Ordusunun Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplamda 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hizbullah ise bu saldırıda, aralarında ünlü askeri komutandan İbrahim Akilin de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü açıkladı.

17-18 Eylül tarihlerinde yaşanan olaylar sonucu, Beyrut'ta 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Lübnan sınırında zaman zaman tırmanan çatışmalar bölgedeki gerginliği arttırdı.

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