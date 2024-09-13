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Ürdün, Netanyahu'nun Ağvar Ziyaretine Sert Tepki Gösterdi

Ürdün, Netanyahu'nun Ağvar bölgesine yaptığı ziyaretin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 03:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 03:07
Ürdün, Netanyahu'nun Ağvar Ziyaretine Sert Tepki Gösterdi

Ürdün, Netanyahu'nun Sınır Ziyaretine Tepki Gösterdi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ın Ağvar bölgesine yaptığı ziyareti sert bir dille kınadı. 11 Eylül'de, 8 Eylül'de meydana gelen bir olayda üç İsraillinin hayatını kaybettiği Kral Hüseyin Sınır Kapısı yakınlarındaki bu ziyaretin, işgal altındaki Filistin topraklarına baskın niteliğinde olduğu ifade edildi.

Açıklama ve Kınamalar

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun bölgedeki incelemelerini "yanlış iddialar" olarak tanımlanarak kınandı. Ayrıca, İsrail'in işgal altında bulunan Filistin toprakları üzerindeki egemenlik iddialarının hukuk dışı olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırganlıklarını durdurması için gereken adımları atmayı ihraç etti. Aynı zamanda, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin bölgedeki huzursuzluğun ana kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Netanyahu'nun Açıklamaları

Netanyahu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kaçakçılığın arttığını öne sürdü. "Bu sınırların barış ve güvenlik sınırları olarak kalmasını sağlamak bizim için önemli," diyerek komşularla işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Geçmişteki Anlaşmalar ve İddialar

İsrail ve Ürdün, 1994'te Vadi Araba Anlaşması ile barış sağlamıştı. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 13 Ağustos'ta Ürdün'den Batı Şeria'ya silah ve para kaçırmak için Hamas ile işbirliği yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katz'ın açıklamalarına karşılık vererek, "Ürdün'ü hedef alan bu yalanlar, uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gerçekliğini gizleyemez," dedi.

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