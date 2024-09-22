Ürdün Ordusu Sınır Savunma Hazırlığında

Ürdün Ordusunun Savunma Hazırlıkları

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, ülkenin sınırlarını korumak amacıyla silahlı kuvvetlerin her türlü müdafaa görevini yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Sınır Muhafızları Ziyareti

Huneyti, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlik nedeniyle Ürdün'ün kuzey ve güney bölgelerindeki sınır muhafızı birliklerini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında ülkenin sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Modernizasyon Çabaları

Genelkurmay Başkanı, Ürdün silahlı kuvvetlerinin mevcut imkanlarından yararlanarak ekipmanlarını modernleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yaptığı açıklamada, "Ülke güvenliğini artırmak adına azami çabayı göstermeliyiz" ifadesini kullandı.

Jeopolitik Dinamikler

Ürdün'ün sınırları, Batı Şeria, Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Akabe Körfezi ile komşudur. Uzmanlar, İsrail ile Lübnan sınırında tırmanan çatışmaların bölgede silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, Tel Aviv yönetimi, geçen hafta sınırdan geçmeye çalışan silahlı kişiler hakkında iddialarda bulunmuş, ancak Ürdün yönetimi bu iddiaları yalanlamıştır. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün sınırına duvar inşa etme planını duyurmuş; bu durum ise Ürdün tarafından kınanmıştır.