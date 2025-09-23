Ürdün Sahra Hastanesi Han Yunus'a Taşınıyor

Amman, İsrail saldırıları nedeniyle Tel el-Heva'daki Ürdün Sahra Hastanesini Han Yunus'a taşıma kararı aldı; amaç güneyde artan nüfusa daha fazla sağlık hizmeti sunmak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 07:09
Taşıma kararı ve gerekçesi

Amman yönetimi, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva bölgesinde bulunan Ürdün Sahra Hastanesini Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a taşıma kararı aldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Han Yunus'a taşınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, hastane çevresindeki binaların son dönemde sürekli topçu ateşine ve yoğun bombardımana maruz kaldığı; patlamaların etkisiyle hastaneye kadar ulaşan beton parçalarının bazı ekipmanlara zarar verdiği ve bunun sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi.

Hastaneye çıkan yolun tehlikelerle dolu olması nedeniyle hasta sayısının son haftalarda ciddi bir şekilde azaldığı ve hastanenin bir nevi işlevsiz hale geldiği ifade edildi.

Hastanenin Han Yunus'a nakledilmesindeki amacın, göçler nedeniyle insan sayısının arttığı güneyde daha fazla Filistinliye hizmet sunabilmek olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastanenin 16 yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiği yerde kalmasının artık kuruluş amacına hizmet etmediği, ancak koşullar elverdiği takdirde Tel el-Heva'daki çalışmalarına geri dönmeye hazır olduğu kaydedildi.

Gazze'deki sağlık altyapısına ilişkin son durum

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun aralıksız saldırıları sonucu Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi ile Göz Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, kentteki Tıbbi Yardım Merkezi'nin de yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de hasta ve yaralıların hastaneler ve sağlık tesislerine ulaşması için güvenli yolların bulunmadığı vurgulandı; saldırılar sebebiyle hasta ve yaralıların Kudüs Hastanesi ile Ürdün Sahra Hastanesi'ne ulaşmakta büyük zorluk çektiği ifade edildi.

