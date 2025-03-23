Ürdün ve İran Dışişleri Bakanları Bölgedeki Gerilimi Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgedeki tırmanan tehlikeli gerilim ve son gelişmeler değerlendirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar ikili ve bölgesel konularla birlikte Orta Doğu'da gerilimin tehlikeli şekilde tırmanmasını ele aldı.

Bakan Safedi, bu gerilimin bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde olası etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayan Safedi, bu saldırıları durdurmak için bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine dikkat çeken Safedi, bunu Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda tamamlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı kalmanın gerekliliği ile ilişkilendirdi.

Uluslararası topluma seslenen Safedi, İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına riayet etmesi için etkili tedbirler alınması adına çağrıda bulundu. Ayrıca, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının durdurulması gerektiğini de ifade ederek, Suriye ile 1974'te varılan anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğine dikkat çekti.

Bilindiği üzere, İsrail Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmakta. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge sınırları belirlenmişti.