Ürdün Veliaht Prensi Bin Abdullah'dan Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi'nin yeniden inşa çabalarına verdiği desteği vurguladı. Bu önemli buluşma, Veliaht Prens'in Mısır’a yaptığı sürpriz ziyarette gerçekleşti.

Özellikle, Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamalara göre, Prens Bin Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından Kahire'de karşılandı. İkili, görüşme sırasında Ürdün-Mısır ilişkileri ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması konularını ele aldı. Ayrıca, Filistin meselesi gibi bölgesel konular da gündeme geldi.

Prens Bin Abdullah, Kral II. Abdullah adına, Mısır'ın Arap meselelerindeki rolüne ve bölge istikrarına sağladığı katkılara takdirini dile getirerek, Ürdün'ün Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme çabalarına tam destek verdiğini belirtti. Ayrıca, 27 Şubat'ta yapılması planlanan Arap Zirvesi’ne ev sahipliği yapma çabaları için de destek sundu.

Görüşmede, iki lider, Ürdün ve Mısır’ın halkının zorla yerinden edilmeksizin Gazze Şeridi’nin yeniden imarının önemini yineleyerek, bu konuda güçlü bir tutum sergiledi. Ayrıca, Gazze'deki ateşkesin sürekliliğinin sağlanması ve insani yardımların artırılarak halka ulaştırılmasının önemine vurgu yaptılar. Bunun yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria'daki yükselen gerilim ve Kudüs'teki İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırılar konusunda da uyarılarda bulundular.