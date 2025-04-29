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Üretken Yapay Zeka ile İş Hızlanıyor: Prof. Dr. Veysel Bozkurt Açıklıyor

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Bozkurt, üretken yapay zekaların işlerin hızlanmasındaki etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:17
Üretken Yapay Zeka ile İş Hızlanıyor: Prof. Dr. Veysel Bozkurt Açıklıyor

Üretken Yapay Zeka ile İş Hızlanıyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, üretken yapay zeka uygulamalarının kullanıcıların işlerini hızlandırdığını ifade etti. Yapay zeka teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Bozkurt, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panel için gittiği Edirne'de, yapay zekanın insan hayatının her alanında kullanılmaya başladığını söyledi.

Yapay Zekanın Farkında Olmadan Kullanımı

Bozkurt, insanların yapay zeka teknolojisini farkında olmadan kullandığını belirtirken, günümüzde sosyal medya platformlarının yapay zekayı kullanarak bireylerin ilgi ve merak alanlarını yönlendirdiğini vurguladı. "Reklamlar, hayatımızı derinden etkiliyor. Diğer alanlarda da farkında olmadan yapay zekayı kullanıyoruz," diyen Bozkurt, yapay zeka teknolojisinin iş yaşamını da kolaylaştırdığını belirtti.

İş Dünyasında Devrim Yaratacak Gelişmeler

Yeni uygulamalar ve gelişmiş versiyonlarla yapay zekanın üretim boyutunun ilerlediğine dikkat çeken Bozkurt, "OpenAI firmasının ChatGPT uygulamasıyla üretken yapay zeka dönemi başladı. Artık hiç yazılım bilmeden, sadece tüketici değil, üretici olarak da yapay zekayı kullanabileceğimizi öğrendik," şeklinde konuştu. Bozkurt, bugün ChatGPT, Gemini ve Claude gibi üretken yapay zekaların insanların kullanımına sunulduğunu ve bu teknolojilerin öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler ve işçiler tarafından kullanılarak işlerin 10 kat daha hızlı yapılmasını sağladığını belirtti.

Gelecekte Yapay Zeka Etkisi

Bozkurt, yapay zekanın gelecekte önemli bir rol oynayacağını vurgularken, bu alana yapılan büyük yatırımlara dikkat çekti. "Yapay zeka, ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok sektörü etkiliyor. Önümüzdeki süreçte bu alanda çok daha etkileyici gelişmeler olacaktır. Farklı ülkeler, yapay zeka projelerine 500 milyar dolara varan kaynak ayırıyor," şeklinde konuştu.

Son olarak, yapay zekanın oyun değiştirecek bir güç olduğunu söyleyen Bozkurt, "Yapay zekaya hükmeden herkes dünyaya da hükmedecek. Bu teknolojiye uyum sağlamak için her ülkenin çaba göstermesi gerekiyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim...

Yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panel için geldiği Edirne'de, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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