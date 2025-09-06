DOLAR
Urla'da 9 Gün Su Kesintisi: 5 Mahalle Etkilenecek

İZSU, ana boru hattındaki arıza nedeniyle Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent'te bugün 12.40-15 Eylül 15.00 arası toplam 218 saat su kesintisi olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:03
Ana boru hattı arızası nedeniyle onarım çalışması başlatıldı

İzmir'in Urla ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, su kesintisinin nedeninin doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesi olduğu belirtildi.

Onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesinti süresi: 218 saat. Kesinti, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu arıza nedeniyle başlatılan onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

