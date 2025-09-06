Urla'da 9 Gün Su Kesintisi: 5 Mahalle Etkilenecek
Ana boru hattı arızası nedeniyle onarım çalışması başlatıldı
İzmir'in Urla ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, su kesintisinin nedeninin doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesi olduğu belirtildi.
Onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
Kesinti süresi: 218 saat. Kesinti, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, söz konusu arıza nedeniyle başlatılan onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.