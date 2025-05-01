Uşak'ın Banaz İlçesinde Yangın Paniği: Tek Katlı Evde Hasar Oluştu

Uşak'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 31 Ağustos Mahallesi'nde bulunan A.U'ya ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerindeydi

Yangının büyümesiyle birlikte, olay yerine Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını başarıyla kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın Sonrası Hasar Tespiti

Yangın sonrası evde önemli hasar meydana geldi. Olayla ilgili ayrıntılı incelemelerin yapılması bekleniyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.