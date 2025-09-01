Uşak’ın Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Uşak'ta düşman işgalinden kurtuluşun 103. yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Gün boyu süren programlarda törenler, gösteriler ve halk buluşmaları öne çıktı.

Belediye Etkinlikleri ve Gösteriler

Uşak Belediyesi tarafından İsmet Paşa Caddesinde düzenlenen "kurtuluş yemeği" kapsamında vatandaşlara yemek ikram edildi. Etkinliklerin ardından düzenlenen muharip uçak gösterisi büyük ilgi gördü.

Tören ve Konuşmalar

Program, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş, törende yaptığı konuşmada Uşak'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: Bugün sadece bir zaferi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu anıyoruz. Bu toprakların nasıl savunulduğunu, ne büyük bedellerle vatan yapıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü bizler şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Attığımız her adımda ecdadın izleri, aldığımız her nefeste onların duaları vardır. Unutulmamalıdır ki, bizlere miras kalan bu vatan yalnızca bir kara parçası değil, fedakarlıkların, inancın ve ortak geçmişimizin üzerinde yükselen kutsal bir emanettir.

Programda ayrıca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

Halk Gösterileri ve Yürüyüş

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinliğin resmi bölümünün sona ermesinin ardından katılımcılar ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan Atapark'a yürüdü.

Programa ayrıca Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında muharip uçak gösterisi gerçekleştirildi.