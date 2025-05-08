Uşak'ta 13 Otel Kapatıldı: Vali Aktaş Açıklamalarda Bulundu

Uşak'ta 13 Otel Kapatıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, bu yıl yapılan denetimlerde 13 otelin kapatıldığını duyurdu. Bu otellerden 10'unun belgeli olmasına rağmen yönetmeliklere uymadığı, 3'ünün ise kaçak olduğu tespit edildi.

Denetimlerin Ardından Gelen Açıklamalar

Vali Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'ında bu bilgileri paylaştı. Toplantıda, kent genelinde 350 olay meydana geldiğini ve kişiye karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99,7 olduğunu belirtti.

Güvenlik Duyarlılığı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145 hükümlünün yakalandığını ifade eden Aktaş, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını aktardı. Uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edileceğinin altını çizdi.

Otel Denetimleri Devam Edecek

Aktaş, otellere yönelik denetimlerin süreceğini vurgulayarak, mevcut otellerden 3'ünün kriterlere uygun hale getirilmesi için süreçlerinin devam ettiğini kaydetti. 2024 yılında toplam 17 otel kapatıldığını da hatırlattı.

Yangınlara Dikkat!

Son olarak, kentin yüzde 37'sinin ormanlık alanlarla kaplı olduğunu dile getiren Aktaş, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vatandaşlara yangınlara karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş (ortada) başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Aktaş, nisan ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz (sağda) ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu (solda) da katıldı.