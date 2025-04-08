Uşak'ta 300 Bin Uyuşturucu Hap Bulundu, İki Şahıs Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin Hap Ele Geçirildi

Uşak'ta gerçekleştirilen başarılı bir narkotik operasyonu neticesinde, 300 bin uyşturucu hap ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde gerçekleşti.

Şüpheli Otomobil Durduruldu

Ekipler, kent merkezinde buldukları şüpheli bir otomobili durdurarak, inceleme başlattı. Narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu içeren haplar ortaya çıkarıldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Aracın içindeki N.K. ve Y.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Uşak'taki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.