Uşak'ta 4 Firari Hükümlü Polis Ekiplerince Yakalandı

Uşak'ta 4 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:37
Uşak'ta 4 Firari Hükümlü Polis Ekiplerince Yakalandı

Uşak'ta 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Uşak'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu operasyon, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

Polis Ekipleri Operasyona Geçti

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve hakaret suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, hırsızlık suçlarından 16 yıl 17 gün hapis cezası bulunan A.B, kasten yaralama, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından 9 yıl 8 ay hapis cezası almış olan H.M ve kasten yaralama suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekiplerince...

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekiplerince...

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

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