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Uşak'ta 401 Bin 340 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta yapılan operasyonda 401 bin 340 bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:36
Uşak'ta 401 Bin 340 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta Kaçakçılığa Geçit Yok

Uşak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 401 bin 340 makaron ele geçirildi.

Bir ihbar üzerine kent merkezinde yer alan bir depoya düzenlenen baskında, depoda bulunan 6 bin 940'ı tütünle doldurulmuş makaron ile birlikte 191 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 6 kompresör de tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Uşak'ta gerçekleştirilen bu operasyon, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Uşak'ta bir depoda 6 bin 940'ı tütünle doldurulmuş 401 bin 340 bandrolsüz makaron, 191 kilogram...

Uşak'ta bir depoda 6 bin 940'ı tütünle doldurulmuş 401 bin 340 bandrolsüz makaron, 191 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 6 kompresör ele geçirildi.

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