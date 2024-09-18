Uşak'ta 45 Yıl Hapis Cezalı Müteahhit Yakalandı

45 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Müteahhit Uşak'ta Ele Geçirildi

İzmir, Afyonkarahisar, Muğla ve Uşak'ta çok sayıda suçtan yargılanan bir müteahhit, Uşak'ta yakalandı. Toplamda 45 yıl hapis cezası ve 210 bin 500 lira adli para cezası kesinleşmiş olan İsmail Ergül (48), Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Suçların Ardındaki Gerçekler

İsmail Ergül, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi ağır suçlardan hapis cezasına çarptırıldı. Ek olarak, 33 farklı suç kaydına sahip olduğu öğrenildi. Ekipler, hükümlünün Kütahya'daki ikametinin dışında Uşak'ta saklandığını tespit etti.

Baskın ve Yakalanma

Kütahya'nın Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Uşak Bozkurt Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bağ evine baskın düzenledi. Bu operasyonda İsmail Ergül başarıyla yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan müteahhit, Kütahya’ya götürülerek, emniyet ve adli işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.