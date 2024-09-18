DOLAR
34,09 -0,07%
EURO
38 -0,13%
ALTIN
2.817,5 -0,1%
BITCOIN
2.034.055,37 0,7%

Uşak'ta 45 Yıl Hapis Cezalı Müteahhit Yakalandı

İzmir, Muğla ve Uşak'taki davalar sonucunda 45 yıl hapis cezası bulunan müteahhit Uşak'ta ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:45
Uşak'ta 45 Yıl Hapis Cezalı Müteahhit Yakalandı

45 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Müteahhit Uşak'ta Ele Geçirildi

İzmir, Afyonkarahisar, Muğla ve Uşak'ta çok sayıda suçtan yargılanan bir müteahhit, Uşak'ta yakalandı. Toplamda 45 yıl hapis cezası ve 210 bin 500 lira adli para cezası kesinleşmiş olan İsmail Ergül (48), Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Suçların Ardındaki Gerçekler

İsmail Ergül, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi ağır suçlardan hapis cezasına çarptırıldı. Ek olarak, 33 farklı suç kaydına sahip olduğu öğrenildi. Ekipler, hükümlünün Kütahya'daki ikametinin dışında Uşak'ta saklandığını tespit etti.

Baskın ve Yakalanma

Kütahya'nın Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Uşak Bozkurt Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bağ evine baskın düzenledi. Bu operasyonda İsmail Ergül başarıyla yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan müteahhit, Kütahya’ya götürülerek, emniyet ve adli işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi
2
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası
3
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor
4
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı
5
DEV Sağlık-İş Sendikasından Üye Sayısının Yeniden Hesaplanması Talebi
6
UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor
7
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı