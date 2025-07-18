DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.750.487,32 -0,29%

Uşak'ta Aydınlatma Direğinde Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde aydınlatma direğine çıkan işçi elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 22:57
Uşak'ta Aydınlatma Direğinde Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Talihsiz Kaza: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Mustafa Duman (27) isimli elektrik dağıtım şirketi çalışanı, aydınlatma direğinin tamiri için çıktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olay, Yeleğen beldesi Kuştepe mevkisi'nde meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Duman, sepetli vinçle yol kenarındaki aydınlatma direğine çıktığı esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapıldı. Olayın ardından, bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa Duman, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı ve iş güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi...

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi...

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Egemen Eşitliğimiz Olmadan Müzakerelere Geçilmeyecek"
2
Antalya Elmalı'da Sağanak, Dolu ve Hortum Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Edirne'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundu: Zanlı Tutuklandı
4
Sivas'ta Trafik Kazası: Eski Vali Karaömeroğlu ve 4 Kişi Yaralandı
5
15 Temmuz Şehidi Serhat Önder Kabri Başında Anıldı
6
Köln'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel