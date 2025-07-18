Uşak'ta Aydınlatma Direğinde Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Talihsiz Kaza: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Mustafa Duman (27) isimli elektrik dağıtım şirketi çalışanı, aydınlatma direğinin tamiri için çıktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olay, Yeleğen beldesi Kuştepe mevkisi'nde meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Duman, sepetli vinçle yol kenarındaki aydınlatma direğine çıktığı esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapıldı. Olayın ardından, bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa Duman, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı ve iş güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.