Uşak'ta Devriyle 4 Yaralı: Otomobil Kaza Geçirdi

Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen kaza, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Sivaslı-Uşak kara yolunda seyreden H.Y. (32) yönetimindeki 64 AG 530 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kızılcasöğüt Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası durumun bildirildiği ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla yerel bölgeye sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Y.Y. (60), G.Y. (56), A.A. (37) ve E.Ö. (16) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.