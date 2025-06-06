DOLAR
39,23 0,17%
EURO
44,82 0,36%
ALTIN
4.240,86 -0,05%
BITCOIN
4.072.956,48 -3,36%

Uşak'ta Devriyle 4 Yaralı: Otomobil Kaza Geçirdi

Uşak'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:35
Uşak'ta Devriyle 4 Yaralı: Otomobil Kaza Geçirdi

Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen kaza, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Sivaslı-Uşak kara yolunda seyreden H.Y. (32) yönetimindeki 64 AG 530 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kızılcasöğüt Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası durumun bildirildiği ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla yerel bölgeye sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Y.Y. (60), G.Y. (56), A.A. (37) ve E.Ö. (16) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otobüs Tramvay Durağına Çarptı
2
Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Denetimleri Devam Ediyor
3
Gök Vatanın Demir Kartalları Kurban Bayramı'nda Nöbette
4
İzmir'de Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti
5
Togo'da Kurban Bayramı Coşkusu: Müslümanlar Bayram Namazında Buluştu
6
Mehmet: Fetihler Sultanı Dizisi, Fatih Sultan Mehmet'in Efsanevi Hayatını Anlatıyor
7
İskenderun Depremzedeleri Kurban Bayramı’nı Yeni Evlerinde Geçiriyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım