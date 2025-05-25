Uşak'ta Ender Görülen İtecik Lalesi Kan Kırmızısı Rengini Gözler Önüne Serdi

Uşak'ın Eşsiz Doğal Güzelliği: İtecik Lalesi

Yılda yalnızca 15 gün açan ve Uşak'a özgü olan İtecik lalesi, Kayaağıl köyü sınırlarında, yaklaşık 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde, 50 dekarlık bir tabiat koruma alanında çiçek açtı. İtecik lalesi, hava sıcaklığı koşullarının uygun hale gelmesiyle kan kırmızısı rengiyle açığa çıktı.

Koruma Altındaki Lale ve Önemi

Koruma altında olan İtecik lalesi, çiçekte kalma süresinin ardından önce solmakta, daha sonra ise yapraklarını dökmektedir. Bu değerli bitkinin korunması amacıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Uşak Valisi Naci Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş'tan Önemli Açıklamalar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu vurgulayarak, "Lalenin yoğun olduğu bölgenin etrafı zaten çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin lira cezası var. Bu bitkiyi korumak hem bizlerin hem de vatandaşların görevi. Laleyi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü bununla ortak sorumluluk içerisinde gelecekteki kuşaklara aktarmalıyız." diye konuştu.

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.