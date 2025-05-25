DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.161.554,04 1,39%

Uşak'ta Ender Görülen İtecik Lalesi Kan Kırmızısı Rengini Gözler Önüne Serdi

Uşak'ta nadir bulunan İtecik lalesi, kan kırmızısı rengiyle dikkat çekti. Vali Aktaş, bitkinin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:36
Uşak'ta Ender Görülen İtecik Lalesi Kan Kırmızısı Rengini Gözler Önüne Serdi

Uşak'ın Eşsiz Doğal Güzelliği: İtecik Lalesi

Yılda yalnızca 15 gün açan ve Uşak'a özgü olan İtecik lalesi, Kayaağıl köyü sınırlarında, yaklaşık 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde, 50 dekarlık bir tabiat koruma alanında çiçek açtı. İtecik lalesi, hava sıcaklığı koşullarının uygun hale gelmesiyle kan kırmızısı rengiyle açığa çıktı.

Koruma Altındaki Lale ve Önemi

Koruma altında olan İtecik lalesi, çiçekte kalma süresinin ardından önce solmakta, daha sonra ise yapraklarını dökmektedir. Bu değerli bitkinin korunması amacıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Uşak Valisi Naci Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş'tan Önemli Açıklamalar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu vurgulayarak, "Lalenin yoğun olduğu bölgenin etrafı zaten çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin lira cezası var. Bu bitkiyi korumak hem bizlerin hem de vatandaşların görevi. Laleyi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü bununla ortak sorumluluk içerisinde gelecekteki kuşaklara aktarmalıyız." diye konuştu.

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarı Çiçeklerle Bezenen Keşiş Gölü, Van'ın Doğa Cenneti Olmaya Devam Ediyor
2
Balıkesir'de Zincir Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Teşkilatına Seslendi
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Dünyanın Barışa İhtiyacı Var'
6
Mersin ve Osmaniye'de 25.05.2025'te Evlenecek Çiftlere Büyük İlgi
7
İstanbul Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!