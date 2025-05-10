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Uşak'ta Eşini Tehdit Eden Adam Evi ve İki Aracı Kundakladı

Uşak'ta bir adam, karısının kendisinden şikayetçı olmasının ardından evini ve iki otomobili kundakladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:48
Uşak'ta Eşini Tehdit Eden Adam Evi ve İki Aracı Kundakladı

Uşak'ta Kundaklama Olayı

Uşak'ta, karısıyla tartışan bir kişinin, eşinin şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmesi üzerine kundaklama olayına karıştığı iddia ediliyor. Olay, Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanda gerçekleşti.

Yangın Çıkan Apartmanda Panik

Bölgeden gelen ihbarlar üzerine, yangın çıkan apartmana acil olarak itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, apartmanın giriş katındaki daire ile önünde park halinde bulunan iki otomobilde hasar meydana geldi. Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

İddialara Göre Olayın Seyri

30'lu yaşlardaki N.U'nun, 45 yaşındaki eşi E.U. ile yaşadığı tartışma sonucu, E.U'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürerek il emniyet müdürlüğüne gitmesi sonrasında N.U'nun sinirlerine hakim olamayarak evlerini ve eşine ait otomobilleri kundakladığı bildirildi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olayın ardından polis, N.U'nun yakalanması için hızlı bir çalışma başlattı. Şu an için N.U'nun nerede olduğu bilinmiyor ve gözaltına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2...

Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2 otomobili ve birlikte yaşadıkları evi kundakladığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2...

Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2 otomobili ve birlikte yaşadıkları evi kundakladığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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