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Uşak'ta Feci Kaza: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:38
Uşak'ta Feci Kaza: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Feci Kaza: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu bir sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Olay, Ankara-İzmir kara yolunda gerçekleşti. S.D. (30) idaresindeki 10 AKV 051 plakalı otomobil, karşı şeride geçti ve A.A. (42) yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı araca çarptı.

Kaza ihbarının ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, A.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü S.D., Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.’nın cesedi ise Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü...

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü...

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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