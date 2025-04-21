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Uşak'ta Hayırseverler Tarafından 8 Derslikli Okul İnşaatına Başlandı

Uşak'ta hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli ortaokul için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:06
Uşak'ta Hayırseverler Tarafından 8 Derslikli Okul İnşaatına Başlandı

Uşaklı Hayırseverlerden Eğitim İçin Önemli Adım

Uşak'ta hayırseverler tarafından finanse edilen 8 derslikli ortaokul için temel atma töreni düzenlendi. Tören, İlyaslı köyünde gerçekleştirildi ve Uşak Valisi Naci Aktaş da programa katıldı.

Hayırseverlere Teşekkür

Vali Aktaş, okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 2 bin metrekare inşaat alanına sahip olan bu eğitim yuvası 253 öğrencimize 8 derslikli modern bir eğitim ortamı sunacaktır. Yaklaşık 60 milyon lira maliyetle yapılacak bu okulun tüm giderleri hayırseverler tarafından karşılanacak" şeklinde konuştu.

İl Genelinde Eğitim Projelerine Destek

Uşak'taki hayırseverlerin okul yaptırma konusundaki duyarlılığına dikkat çeken Aktaş, il genelinde birçok projeye bu yönde destek verildiğini vurguladı. Ayrıca, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da okulun yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Beton Dökme Töreni

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ilk betonun dökümü için butona basarak okul inşaatına resmen başlamış oldular. Bu projeyle birlikte İlyaslı köyündeki öğrencilerin eğitim kalitesinin artması hedefleniyor.

Uşak'ta hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

Uşak'ta hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

Uşak'ta hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

Uşak'ta hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

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